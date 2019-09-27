توقيف أحد أخطر المطلوبين المتورط بإشكالات مختلفة في التبانة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ انه "في إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ لتوقيف المطلوبين، ولاسيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، والتي ظهرت نتائجها من خلال توقيف العشرات منهم بجرائم مختلفة. وبنتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وأعمال الرصد والتعقب، وضمن عمليّة أمنيّة فائقة الدقّة، قامت قوّة من المجموعة بفرض طوق أمني في محلة التبانة و​مداهمة​ منزل أحد أخطر المطلوبين والمتورط باِشكالات مختلفة أدّت الى سقوط أربعة قتلى، فأوقفته في منزله في المحلّة المذكورة بتاريخ 25/9/2019 ويدعى: - أ. ع. (مواليد 1983/لبناني) وقد تبيّن أنّه يوجد بحقه مذكرتي توقيف غيابيتين بجرم قتل، وبلاغ القاء قبض بجرم قتل عمداً، وخلاصتي حكم بجرم قتل ومقاومة رجال السلطة ونقل اسلحة وذخائر. التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص.

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