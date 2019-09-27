أفادة ​غرفة التحكم المروري​ بأنه تم قطع الطريق بالاطارات المشتعلة على ​اوتوستراد زحلة​ ​بعلبك​ محلة ابلح مقابل الجامعة الانطونيه من قبل بعض المواطنين احتجاجا على سياسة الهدر والفساد الحاصلين من دون أي محاسبة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري:قطع الطريق بالاطارات المشتعلة على اوتوستراد زحلة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.