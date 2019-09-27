استعدادات بغزة للمشاركة في جمعة"انتفاضة الأقصى والأسرى"

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (د ب ا):
يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود مع إسرائيل.
ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة الـ 76 تحت عنوان جمعة "انتفاضة الاقصى والاسرى " على شرف ذكرى انتفاضة الاقصى التي اندلعت في 28/9/2000 وتزامناً مع الهجمة الاسرائيلية الشرسة ضد الاسرى"،بحسب وكالة سما الإخبارية الفلسطينية المستقلة .
وجددت الهيئة التأكيد" على الاستمرار في مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، حتى تحقيق جميع أهدافها، ومواصلة الجهود من أجل نقلها إلى جميع ساحات المواجهة في الوطن المحتل". وتابعت"وما التزام جماهيرنا للأسبوع الخامس والسبعين على التوالي الا رسالة لكل الاصوات الهزيلة والنشاز والتي تتساوق مع الاحتلال في محاولة شيطنتها لمسيرات العودة. ولكفاح الشعب الفلسطيني".
وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في 30 مارس 2018 للمطالبة بعودة اللاجئين إلى فلسطين "المحتلة"، وكسر الحصار المتواصل منذ 13 سنة.
وقتل اكثر من 300 فلسطيني خلال الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حدود قطاع غزة مع اسرائيل.
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