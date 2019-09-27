نائبة رئيس البرلمان الألماني تعلن تلقيها تهديدات بالقتل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلنت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، تلقيها باستمرار تهديدات بالقتل.

وقالت السياسية المنتمية لحزب الخضر في تصريحات لصحيفة "شفيبيشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إنها تتلقى تهديدات بالقتل وبشن هجمات عليها وبالعنف، وأضافت: "لكني لن أخضع لهذا الإرهاب ولن أصمت. لن أمنحهم خوفي".

وذكرت روت أنه لا يمكن الاعتياد على التهديدات، وقالت: "لا أريد أيضا الاعتياد عليها. لا أريد أن أبني درعا حول نفسي، لأني حينها لن أكون كلاوديا، سأكون شخصا آخر، وسيكونوا حققوا بذلك هدفهم".

وأشارت روت إلى أنها لا تقرأ كل التهديدات، موضحة أن موظفيها لا يطلعونها على كثير منها.