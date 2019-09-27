بدء تفعيل المنظومة الإلكترونية بوحدات "التأمين الشامل" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن بدء تطبيق المنظومة الإلكترونية "الميكنة" بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للمنظومة.

وأشار الدكتور عمرو الشامي، نائب مدير وحدة الكويت الصحية، في تصريحات صحفية، إلى أن المريض فور دخوله من باب الوحدة الصحية عليه التوجه إلى شباك الاستقبال لتقوم الموظفة بالحصول على بياناته وتبدأ عملية الحجز عن طريق "التاب" الذي بحوزتها وتقوم بإدخال بيانات المريض والطبيب المعالج وموعد الحجز.

وأضاف، أن المريض يتوجه إلى طبيب الأسرة الذي يتعرف على التاريخ المرضي للمريض من خلال "التاب" الذي بحوزته أيضًا، ويستمع للشكوى ويعطي التشخيص، وفي حالة حاجة المريض للإحالة إلى المستشفى ستتم الإحالة من خلال المنظومة الإلكترونية أيضًا.

وأكد، أن كل الجوانب متصلة إلكترونيًا، بداية من الممرضة مرورًا بالطبيب المتصل الكترونيًا بالصيدلية ومعمل التحاليل، والوحدة أيضًا متصلة بالمستشفى وكافة أركان المنظومة.