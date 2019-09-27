تطوير محطة مياه ودعم شبكة الكهرباء في قرية العونية بواحة الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد –محمد الباريسي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ مشروعات خدمية بقرية العونية بتكلفة 4 ملايين و100 ألف جنيه.

وأكد رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، دعم قرية العونية بمليون و100 ألف جنيه، في موازنة العام المالي الجديد 2019\2020، لدعم شبكة الكهرباء ومشروعات تحسين وتجميل البيئة بالقرية، وبناء إدارة مخازن بجوار مقر الوحدة المحلية للقرية.

وأضاف "كمال"، أنه جاري تطوير محطة تنقية مياه الشرب بالقرية من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتكلفة 3 مليون جنيه، وجاري تغيير فلاتر التنقية، وزيادة قدرة المحطة من 200 م3\ساعة إلى 250 مترًا مكعبًا لكل ساعة، وتغيير الشبكة الداخلية للمحطة، على أن ينتهي مشروع التطوير خلال 6 أشهر من الآن.