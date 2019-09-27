الجزائر / بينهم ممرضة كوبية ..ايداع مسؤولين وموظفين في مستشفى توليد السجن إثر وفاة رضع بحريق

وكالات- اودعت اليوم الخميس 26 سبتمبر 2019 ممرضة كوبية الحبس الموقت بتهمة "الاهمال والتسيب والقتل عن طريق الخطأ" اثر وفاة ثمانية رضع في حريق بمستشفى توليد في جنوب شرق الجزائر، لتصبح سابع شخص يودع السجن أثر هذه المأساة، بحسب وكالة الانباء الحكومية.
وتوفي ثمانية رضع "البعض احتراقا والبعض اختناقا" عندما دهمتهم ألسنة اللهب الثلاثاء في "مستشفى الام والطفل" في وادي سوف، قرب الحدود مع تونس.
وأعلن وزير الصحة محمد ميراوي الثلاثاء من مكان المأساة اقالة مسؤول الصحة في الولاية ومدير المستشفى وفريق الحراسة.
ووضع قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي إثر فتح تحقيق في المأساة، الاربعاء ستة أشخاص قيد الحبس الموقت بتهمة "الاهمال والتسيب والقتل عن طريق الخطأ".
وشمل الامر مدير المؤسسة الإستشفائية والمنسقة المكلفة تسيير دار التوليد التابعة للمؤسسة الإستشفائية نفسها، ومدير المناوبة، والمكلفة المراقبة الطبية، ورئيس مصلحة طب الأطفال الحديثي الولادة وموظف صيانة.
وأثارت هذه المأساة حزنا وتعاطفا كبيرين بين الجزائريين.
وكان المستشفى نفسه شهد في ماي 2018 حريقا تسبب بأضرار مادية كبيرة لكن بدون أي خسائر في الارواح.
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