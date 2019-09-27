عباس يحذر أمام الأمم المتحدة إسرائيل من ضم أراضٍ فلسطينية

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سينهي العمل بكل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل حال أقدم رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على ضم جزء من الضفّة الغربية المحتلة.
قال محمود عباس: "في حال أقدمت أي حكومة إسرائيلية على تنفيذ ذلك، فإنّجميع الاتفاقات الموقّعة وما ترتّب عليها من التزامات ستكون منتهية".
وتابع: "من حقّنا الدفاع عن حقوقنا بالوسائل المتاحة، مهما كانت النتائج، وسنبقى ملتزمين بالشرعية الدوليّة ومحاربة الإرهاب".
كما جدد التعهد بإجراء انتخابات فلسطينيّة، بعد نحو13 عامًا على انتخابات 2006.
وقال في كلمته إنّه سيُعلن فور عودته من نيويورك موعد إجراء الانتخابات العامّة في الضفّة وقطاع غزة والقدس الشرقية، مضيفًا أنّه "سيُحمّل أيّ جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدّد، المسئولية الكاملة".
كان نتانياهو استبق الانتخابات التشريعيّة في إسرائيل بالتعهد بضمّ غور الأردن وشمال البحر الميت، في مساحة توازي ثلث الضفة الغربية المحتلة.
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