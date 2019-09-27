فرنسا تعلن إخماد حريق مصنع كيميائي في روان

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه تم إخماد الحريق الكبير الذي اندلع ليل الأربعاء الخميس في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة روان بجنوب غرب البلاد.

وأثار الحريق الذي لم يسبب سقوط ضحايا مخاوف من تلوث نهر السين.

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وقد أدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة التي تضم حوالي 500 ألف نسمة.