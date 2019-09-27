الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران تغادر ميناء بندر عباس

أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتعقب حركة السفن أن الناقلة "ستينا إمبيرو"، التي ترفع علم بريطانيا واحتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس، اليوم الجمعة.

واحتجز الحرس الثوري الناقلة في مضيق هرمز لمزاعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية، بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق.

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وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس الماضي.

كانت إيران قد أفرجت في وقت سابق عن سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.