كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان ترفع مستوي الحذر بشأن القدرة الصاروخية لكوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت اليابان، مستوى الحذر بشأن القدرة الصاروخية لكوريا الشمالية، قائلة في تقرير دفاعي إن البلاد استأنفت اختبارات الصواريخ في حين لم تتخذ خطوات ملموسة لنزع السلاح النووي ونجحت في صنع رؤوس حربية مصغرة.

وأكدت صحيفة الدفاع السنوية، التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم الجمعة، خوف اليابان من استهداف جارتها لها، يتناقض رد فعلها مع اختبارات كوريا الشمالية الأخيرة مع استجابة الولايات المتحدة المنخفضة.

وقد أشار التقرير في العام الماضي إلى أنه "مع الأخذ في الاعتبار النضج التكنولوجي الذي اكتسبته التجارب النووية، يبدو أن كوريا الشمالية حققت بالفعل صغر حجم الرؤوس الحربية لوضعها فوق الصواريخ الباليستية".

وتهدف كوريا الشمالية الآن، إلى زيادة مداها الصاروخي وتحسين الدقة والقدرة الهجومية والمفاجئة وتنويع طرق الإطلاق. وقالت إن النشاط العسكري لكوريا الشمالية "لا يزال يمثل تهديدًا وشيكًا" لأمن اليابان وللسلام والأمن الدوليين. ومنذ انهيار القمة الثانية بين قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية دون اتفاق في وقت سابق من هذا العام، أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ قصيرة المدى وقذائف تعتبر جديدة ومحدثة. نقلا عن تحليلها، قالت وزارة الدفاع إنها كانت ثلاثة أنواع جديدة، بما في ذلك واحد يشبه إسكندر الروسي، وتراوحت مسافات الطيران من 200 كم (124 ميلا) إلى 600 كم (370 ميلا).

وأضاف أن الصواريخ كانت جديدة وقد تم تحديث قدرتها، وأن اليابان بحاجة إلى تعزيز دفاعاتها الصاروخية. يمكن للصواريخ الكورية الشمالية التي لها حدود طيران أن تضرب أهدافًا في اليابان وكوريا الجنوبية ولكن ليس في الولايات المتحدة، التي كانت أساس رد فعل إدارة ترامب المنخفض المستوى. وأوضح وزير الدفاع تارو كونو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "من الطبيعي أن نكون مستعدين تماما للدفاع عن بلادنا من تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية وسنواصل دفع إجراءاتنا الوقائية." Advertisements كما أشار تقرير الدفاع إلى أن تهديد الصين يتوسع في الفضاء من البحار الإقليمية، وقال إنه يتعين على اليابان إعطاء أولوية لأمن الفضاء، تم ذكر الصين كثاني دولة مهمة بعد الولايات المتحدة، الحليف والأكثر أهمية بالنسبة لليابان. وأضاف كونو "الصين التي ارتفعت ميزانيتها الدفاعية بسرعة أصبحت الآن متقاربة مع الولايات المتحدة وأصبحت قوى كبرى في مجال الدفاع". كما أفاد مسؤولون دفاعيون، إن تهديدات كوريا الشمالية وتأكيدات الصين تعني أن اليابان بحاجة إلى ردع أكبر وزيادة القدرة على الدفاع الصاروخي والمقاتلي، بما في ذلك صواريخ كروز وحاملات الطائرات. يتساءل المعارضون عما إذا كانت اليابان، التي يقيد دستورها السلمي تقييدًا صارمًا استخدام القوة للدفاع عن النفس، تحتاج حقًا إلى هذه الترسانات عالية القدرة. بموجب الإرشادات الدفاعية المستمرة المعتمدة في ديسمبر، عززت اليابان دورها الدفاعي في ظل تحالفها مع الولايات المتحدة وتطلق الآن وحدة فضائية وتدابير ضد الهجمات الإلكترونية والهجمات الكهرومغناطيسية. تقول المبادئ التوجيهية إن اليابان بحاجة إلى الاستعداد الجيد وإظهار قدرتها على مواجهة التهديدات. وقال التقرير الأخير، إنه بينما تقوم العديد من الدول بتطوير قدراتها لضمان تفوقها العسكري، فإن الصين وروسيا تعملان على تعزيز قدراتهما "لإعاقة الولايات المتحدة وحلفائها من استخدام الفضاء الخارجي"، مشيرا الي ان الصين وروسيا تقومان بتطوير صواريخ وأقمار صناعية لتدمير الأقمار الصناعية أو التدخل في اتصالاتهم بالأرض، وقال التقرير "تتزايد التهديدات بالاستخدام المستقر للفضاء." على الرغم من أن اليابان وكوريا الجنوبية حليفتان للولايات المتحدة وتواجهان تهديدات مشتركة، إلا أن تقرير الدفاع منح كوريا الجنوبية موقعًا متراجعًا. تدهورت العلاقات بينهما بسرعة منذ يوليو بسبب تاريخ الحرب وضوابط التصدير التي امتدت إلى الدفاع، مما دفع سيول للإعلان في أواخر أغسطس أنها ستنهي معاهدة الاستخبارات العسكرية الثنائية.