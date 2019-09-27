رسميا.. “ONCF” تكشف عدد قتلى حادثة سقوط واجهات زجاجية في محطة الرباط

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن إصابة 3 عمال تابعين لممون المقاولة المكلفة بأشغال بناء المحطة الجديدة في الرباط المدينة، بعد سقوط حمولة كبيرة من واجهات الزجاجية، أمس الخميس.

وأوضح ONCF في بلاغ رسمي على صفحته الفايسبوكية، أن الحادث خلف مصرع عاملين، رغم تقديم الاسعافات الأولية ونقلهما إلى المستشفى.

وأثارت الحادثة هلعا وصدمة وسط المسافرين، فيما تم تطويق المكان بعد الواقعة المؤسفة، وتم منع عدد من الحاضرين من تصوير تفاصيل الحادث المؤلم.