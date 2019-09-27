كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن إصابة 3 عمال تابعين لممون المقاولة المكلفة بأشغال بناء المحطة الجديدة في الرباط المدينة، بعد سقوط حمولة كبيرة من واجهات الزجاجية، أمس الخميس.
وأوضح ONCF في بلاغ رسمي على صفحته الفايسبوكية، أن الحادث خلف مصرع عاملين، رغم تقديم الاسعافات الأولية ونقلهما إلى المستشفى.
وأثارت الحادثة هلعا وصدمة وسط المسافرين، فيما تم تطويق المكان بعد الواقعة المؤسفة، وتم منع عدد من الحاضرين من تصوير تفاصيل الحادث المؤلم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. “ONCF” تكشف عدد قتلى حادثة سقوط واجهات زجاجية في محطة الرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.