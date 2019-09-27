أم الفحم: 19 ألف طالب سيضربون احتجاجا على جرائم القتل بدءا من الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس الطلاب والشبيبة البلدي في أم الفحم إعلان الإضراب العام والشامل في جميع مدارس المدينة، بدءا من يوم الأحد المقبل في حال لم يتم التعامل مع العنف والجريمة بشكل جدي من قبل المسؤولين.

وجاء في بيان أصدره المجلس، اليوم: "باسم مجلس الطلاب والشبيبة البلدي والذي ينوب عما يقارب 19,000 طالب وطالبة من أبناء بلدنا الحبيب، وعلى إثر الأحداث المستمرة منذ زمن والتي لا نرى لها نهاية بل أخذت بالتفاقم والازدياد من حوادث عنف وقتل وترويع للسكان وآخرها حادثي قتل الشاب إياد محاجنة والشاب إبراهيم محاميد وإصابة العديد، فقد بتنا نحن الطلاب نواجه الخوف والقلق المستمر على أنفسنا وعلى باقي أفراد العائلة خلال اليوم كله من لحظة خروجنا من البيت حتى العودة.

وأضاف: "كلنا معرضون لحوادث عنف دون استثناء، بالإضافة إلى ظاهرة تغيب عشرات الطلاب عن المدرسة لانتمائهم لعائلات مهددة أو أهالي قلقون على سلامة أبنائها. هل تعلمون أن أهم نقاشاتنا باتت عن القتلة والسلاح؟ هل تعلمون أن الحق الأساسي بالأمن والأمان تحول للحق بالبقاء؟ هل نتفق أن أهم الأولويات هي المحافظة على الحياة؟".

وأكد مجلس الطلاب والشبيبة البلدي دعمه جميع التحركات الداعمة لفرض السلم الأهلي وإصلاح ذات البين، وشجبه وبقوة كل أحداث العنف والقتل وترويع الآمنين، وإعلانه الإضراب العام والشامل في جميع مدارس أم الفحم ابتداء من يوم الأحد القادم في حال لم يتم التعامل مع الظاهرة بشكل جدي من قبل المسؤولين، حسبما قال.