يافا: تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل صبرية أبو سيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في تل أبيب أمس، الخميس، فترة اعتقال شابين من مدينة يافا لغاية 02.10.2019 بشبهة التورط في جريمة قتل صبرية أصرف أبو سيف (70 عاما).

ووفقا للشرطة فإنها اعتقلت الشابين بشبهة تورطهما بجريمة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل الحاجة أبو سيف، وذلك بعد شهر من وقوع جريمة إطلاق النار.

وبحسب الشرطة فإنها قامت أول من أمس، الأربعاء، باعتقال المشتبه الرئيسي بجريمة القتل، وهو شاب يبلغ من العمر 28 عاما من سكان يافا، واعتقلت شابا آخر يبلغ من العمر 21 عاما بشبهة مساعدة المشتبه الرئيسي في الهروب من الشرطة.

يذكر أن جريمة إطلاق النار ارتكبت مساء يوم 26.8.2019 في شارع "مخروزيت" بيافا، أسفرت عن قتل الحاجة صبرية أبو سيف، وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.