التعليم العالي تعلن إطلاق المناهج الدراسية وفق نظام المقررات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، عن إطلاق المناهج الدراسية وفق نظام المقررات ليطبق اعتبارا من السنة الدارسية 2020/2019. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على اعتماد المناهج الدراسية وفق نظام المقررات الدراسية في تخصصات طب الاسنان والصيدلة والتمريض والتربية وتكنولوجيا المعلومات وكلية الحاسوب والرياضيات والتخصصات الهندسية في الكليات والمعاهد التقنية وكلية القانون والعلوم السياسية واللغات والاعلام والادارة والاقتصاد وكلية التخطيط الحضري".



وأضافت الوزارة أن "التخصصات الآخرى في طور التدقيق النهائي من قبل اللجان التخصصية المكلفة وسيتم اطلاقها خلال الأسبوع المقبل لتكون الجامعات العراقية كافة الحكومية والأهلية مستعدة لاستقبال الطلبة المقبولين الجدد للسنة الدراسية 2020/2019 وفق نظام المقررات".

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