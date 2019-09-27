رفع الكتل الكونكريتية من ثلاثة مواقع مختلفة في بغداد

أعلنت امانة بغداد، الجمعة، عن رفع الكتل الكونكريتية عن ثلاثة مواقع مختلفة بالعاصمة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "جهدها الهندسي والآلي وبمتابعة مكتب امين بغداد برفع الكتل الكونكريتية من محيط المركز الصحي الامام محمد الجواد عليه السلام ضمن منطقة الشماعية، بالاضافة الى رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع 71 المسمى شعبياً بشارع الكفاءات ضمن المحلة 766 اما الموقع الاخير فتمثل برفع الكتل الكونكريتية من محيط مدرسة اشور ضمن حي أور المحلة 343".
وأضافت الامانة أن "حملة رفع الكتل الكونكريتية رافقتها حملة تنظيف وتاهيل للمواقع المذكورة من قبل الكوادر البلدية خصوصا وانها مغلقة منذ سنوات طويلة".
وأضافت الامانة أن "حملة رفع الكتل الكونكريتية رافقتها حملة تنظيف وتاهيل للمواقع المذكورة من قبل الكوادر البلدية خصوصا وانها مغلقة منذ سنوات طويلة".
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