الجيش والاستخبارات التركية ينفذان عملية مشتركة شمال العراق

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الجمعة، بأن الجيش التركي ينفذ مع الاستخبارات عملية مشتركة أسفرت عن تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا "إرهابيا"، شمال العراق. وكانت القوات التركية أطلقت في 27 ايار الماضي، عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، "بهدف القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وأتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس الماضي، فيما تدأب قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع حزب العمال الكردستاني وملاحقة عناصره داخل البلاد، وشمالي العراق.



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