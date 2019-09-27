الخليج 365/باريس/علي ناجي.. سلطت وسائل الإعلام الفرنسية تقاريرها على وفاة رئيس جمهورية فرنسا الاسبق جاك شيراك، بموقفه الرافض للحرب على العراق عام ٢٠٠٣.
وكتبت صحيفة "لوموند"، ان ما يميز الفترة الرئاسية الثانية لشيراك هو عدم اشراك فرنسا بالحرب على العراق، وكلمته التي قالها في عام 2002: "لا للحرب".
اما صحيفة "ماريان" فقالت عندما قررت الولايات المتحدة غزو العراق فى عام 2003 على اساس كذبة ( اسلحة الدمار الشامل التي كان من المفترض ان يمتلكها صدام حسين ) تجمع العديد من الدول تحت تحالف وتجمعوا حول رجل واحد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش، لكن رئيس دولة غربية واحدة قال "لا" بشجاعة وحزم وتصميم وهو جاك شيراك.
واكدت الصحيفة، ان موقف شيراك سيضل في سجل تاريخ الدبلوماسية الفرنسية.
في حين، نشرت صحيفة "لوفيكارو" حواراً مع وزير الداخلية الاسبق وهو احد المقربين من شيراك.
وقال الوزير السابق ان "قرار الرئيس الفرنسي الاسبق بعدم المشاركة في الحرب كان تاريخياً واصبح مرتبط باسمه وتاريخه بان فرنسا لم تساهم في غزو العراق وتدميره".
واوضح ان "غزو العراق انتج ظهور جماعات للإسلامية المتطرفة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحف الفرنسية تحيي رفض شيراك الحرب على العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.