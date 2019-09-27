الصحف الفرنسية تحيي رفض شيراك الحرب على العراق

وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، امس الخميس، عن وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر يناهز 86 عاما.

وكتبت صحيفة "لوموند"، ان ما يميز الفترة الرئاسية الثانية لشيراك هو عدم اشراك فرنسا بالحرب على العراق، وكلمته التي قالها في عام 2002: "لا للحرب".



اما صحيفة "ماريان" فقالت عندما قررت الولايات المتحدة غزو العراق فى عام 2003 على اساس كذبة ( اسلحة الدمار الشامل التي كان من المفترض ان يمتلكها صدام حسين ) تجمع العديد من الدول تحت تحالف وتجمعوا حول رجل واحد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش، لكن رئيس دولة غربية واحدة قال "لا" بشجاعة وحزم وتصميم وهو جاك شيراك.

واكدت الصحيفة، ان موقف شيراك سيضل في سجل تاريخ الدبلوماسية الفرنسية.

في حين، نشرت صحيفة "لوفيكارو" حواراً مع وزير الداخلية الاسبق وهو احد المقربين من شيراك.



وقال الوزير السابق ان "قرار الرئيس الفرنسي الاسبق بعدم المشاركة في الحرب كان تاريخياً واصبح مرتبط باسمه وتاريخه بان فرنسا لم تساهم في غزو العراق وتدميره".

واوضح ان "غزو العراق انتج ظهور جماعات للإسلامية المتطرفة".