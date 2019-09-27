نانسي عجرم تفاجئ متابعيها بصورة مع زوجها: 'مين أطول'

وشاركت عجرم صورة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، صورة لها برفقة زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، ووقفت نانسي على مقعد خشبي، ما ‏جعلها ترتفع عن سطح الأرض وتبدو أطول من زوجها، ثم سألت جمهورها مازحة: "مين أطول".‏على جانب آخر، احتفلت نانسي عجرم قبل أيام بمعمودية ابنتها الصغرى ليا من زوجها طبيب الأسنان فادي ‏الهاشم، والتي استقبلتها في بداية شهر فبراير الماضي، وأهدتها أغنية فور ولادتها‎.‎

يشار إلى أن نانسي عجرم متزوجة من طبيب الأسنان فادي الهاشم منذ 2009، وأنجبت منه ثلاثة بنات هن ميلا، وإيلا، وليا‎.‎