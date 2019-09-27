أسبوع تونس.. غضب لتباطؤ التحقيق بإرهاب الإخوان يزاحم نتائج الرئاسيات

هيمنت نتائج الانتخابات الرئاسية في تونس على اهتمامات الرأي العام في البلاد خلال الأسبوع المنقضي، إلى جانب ملفات أخرى أبرزها الاستحقاق التشريعي والتحقيقات بشأن الجهاز السري للإخوان.

ويرى عدد من المراقبين أن وفاة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي دفعت التونسيين إلى مقارنة الوضع الحالي أمنياً بما كان عليه في السابق، خاصة بعد دخول الإخوان في دائرة الاتهام بقتل الزعيمين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

واندلعت خلافات عميقة بين جهازي القضاء وهيئة المحامين (نقابة)، خلال الأيام الماضية، على وقع احتجاج أكثر من 100 محام داخل قصر العدالة التونسية، بسبب تباطؤ تحقيقات ملف الجهاز السري للإخوان.

ورفضت جمعية القضاة التونسيين احتجاج المحامين بزعم أنه "يشكك في مصداقيتها"، خاصة مع الحديث عن تجنب الهيكل القضائي البحث في المضامين الحقيقية للإرهاب.

وخلال الأسبوع الماضي، سقط الرائد بالأمن التونسي ورئيس مركز محكمة الاستئناف بمحافظة بنزرت التونسية، فوزي الهويملي، قتيلا إثر تعرضه لطعنة بسكين من إرهابي.

مصادر أمنية تونسية أكدت أن المتورط في عملية الاغتيال هو من بين الشخصيات التي كانت تجهز نفسها لارتكاب جرائم إرهابية بالبلاد، خلال العملية الانتخابية.

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وأكدت المصادر نفسها أن التهديد الإرهابي في تونس مرتبط في جزء منه ببقايا الجماعات المسلحة غرب البلاد، وتحديداً المتمركزة في جبل "الشعانبي" بمحافظة القصرين.

إلى ذلك، أصدرت السفارة الكندية في تونس، الأربعاء، بياناً طالبت فيه رعاياها بتوخي الحذر من إمكانية مخاطر خلال المرحلة الانتخابية.





واعتبر الخبراء أن الدعوة الكندية ناتجة عن معلومات لمحاولة بعض التنظيمات الإرهابية للتحرك ضد أمن تونس وضرب مسارها الديمقراطي.

ويقول القيادي الأمني المتقاعد، نزار الفايق، إن طرح ملف الجهاز السري للحركة ضمن برامج بعض الأحزاب السياسية "مطلب واقعي"، ويحتاج لدعم من قبل الأحزاب الحداثية، خاصة أنها نقطة مفصلية لبناء مصالحة وطنية.

الفايق أوضح أن مقاربات الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى طرح في برامجه نقطة أولى، وهي عدم التحالف مع الإخوان.

وأشار إلى أنها نقطة قد تكون منطلقا للأحزاب الأخرى لتكوين جبهة سياسية قوية ضد حركة النهضة الإخوانية.