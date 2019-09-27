روسيا تحتجز 3 سفن تحمل علم كوريا الشمالية وعلى متنهم 262 بحارا

أعلنت السلطات الروسية، الجمعة، احتجاز سفن تحمل علم كوريا الشمالية وعلى متنهم 262 بحارا.

وقال ممثل الأمن الفيدرالي في إقليم بريمورسكي، أنه تم احتجاز 3 قوارب شراعية وقوارب آلية و262 من البحارة الكوريين الشماليين في المنطقة الاقتصادية لروسيا، وتم نقل المخالفين إلى مدينة ناخودكا.

وأضاف ممثل الأمن الفيدرالي: "لم يظهر الصيادون الكوريون الشماليون أي مقاومة أثناء تفتيش السفن، وتم نقل المخالفين، إلى المدينة الساحلية ناخودكا".

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وأشار إلى أن البحارة كانوا يمارسون الصيد غير المشروع، حيث احتجز الأمن أكثر من 30 ألف حبّار، وكذلك معدات الصيد المحظورة.

كانت روسيا، قد احتجزت في 18 سبتمبر/أيلول الجاري، 161 شخصاً يحملون الجنسية الكورية الشمالية بعدما هاجمت سفينة كانت تقلهم دورية روسية.



وهاجم المقبوض عليهم دورية روسية بعد أن طاردتهم للاشتباه في قيامهم بأعمال صيد جائر في بحر اليابان الثلاثاء.

وقالت وكالة الإعلام الروسية، نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي، إن دورية حدودية روسية رصدت مركبين شراعيين و11‬‬ زورقاً آلياً أثناء عمليات صيد غير قانونية قبالة ساحل روسيا الشرقي الأقصى الثلاثاء، وأنه بمجرد احتجازها المركب الأول أطلق الثاني النار على الدورية.