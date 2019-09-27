تقرير رسمي: الحوثيون جندوا 23 ألف طفل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن الهجوم الإرهابي على مواقع شركة أرامكو ومحاولات الميليشيا الحوثية المستميتة تبني الهجوم والتغطية على الفاعل الحقيقي، يجدد التأكيد أن الهدف الرئيسي للميليشيات الحوثية في اليمن ليس خدمة مصالحها، وإنما تمرير الأجندات الإيرانية.

وأضاف الإرياني، وفق تصريح، نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الجمعة، على هامش انعقاد الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن النظام الإيراني يستخدم أذرعه في المنطقة ومنها الميليشيا الحوثية لإدارة سياسته التخريبية، بهدف الضغط وابتزاز العالم لتحسين موقفه التفاوضي ورفع العقوبات الدولية وتحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية وفرض مشروعه التوسعي في المنطقة، وهو ما لن تسمح به الدول والشعوب العربية مهما كانت الكلفة، ومهما كان حجم المؤامرة.

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ولفت وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت خلال خمس سنوات من الحرب شتى صنوف الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وضربت بالقوانين والأعراف الدولية التي تجرم استخدام الأعيان المدنية لأغراض قتالية عرض الحائط، موضحاً أن التقارير الميدانية رصدت خلال سنوات الحرب آلاف الحالات لعمليات تمركز وانتشار وتخندق وتخزين أسلحة نفذتها الميليشيات في المدن، والأحياء السكنية، ومنازل المواطنين، والمؤسسات العامة والمصالح الخاصة، والمساجد والمدارس والجامعات، وحتى المستشفيات والمراكز الصحية.

وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال قال الإرياني: ملف استغلال الأطفال دون سن 18 من قبل الميليشيا الحوثية الإيرانية، والزج بهم في جبهات القتال في مواجهة الجيش الوطني، هو الأكثر دموية ومأساوية بين جرائم الميليشيا، إذ تحدثت عشرات التقارير الدولية والصادرة عن مراكز حقوق الإنسان، كيف استدرج الحوثيون أطفالاً بعمر الزهور من مقاعد الدراسة والنوادي الرياضية والشوارع، ليقتادوهم من منازلهم بالقوة إلى دورات لغسيل عقولهم، ثم زجوا بهم في محارق الموت وأعادوهم إلى أهاليهم في توابيت”.

وأكد الإرياني، أن آخر الإحصائيات ما نشره تحالف رصد تجنيد الميليشيا الحوثية ما يزيد عن 23 ألف طفل.