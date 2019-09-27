شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: ترمب «حكيم وشجاع» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (سول)

أشادت كوريا الشماليّة اليوم (الجمعة) بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وصفته بأنّه «حكيم» و«شجاع»، معتبرةً أنّه يختلف عن سياسيّين آخرين في واشنطن لديهم «هوَس» نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

وبحسب المستشار في وزارة الخارجيّة الكوريّة الشماليّة كيم كي غوان، فإنّ فكرة عقد قمّة جديدة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون «حاضرةٌ جدّاً هذه الأيّام في الولايات المتّحدة».

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسميّة الكوريّة الشماليّة، تطرّق المستشار بشكل إيجابي إلى اللقاءات الثلاثة السّابقة بين كيم وترمب في سنغافورة في 2018، وفي هانوي في فبراير الماضي، وفي المنطقة المنزوعة السّلاح التي تفصل الكوريّتين في يونيو المنصرم.

Advertisements

وقال المستشار الكوري الشمالي إنّ تلك اللقاءات «كانت مناسبات تاريخيّة» أتاحت للرجلين أن «يُعبّرا عن إرادتهما السياسيّة بأن يضعا حدّاً» للعداء في العلاقات بين البلدين.

وأضاف أنّه رغم أنّ كوريا الشماليّة بذلت منذ تلك القمم «جهوداً صادقة لبناء الثّقة» إلا أنّ الولايات المتحدة استأنفت مناوراتها العسكريّة المشتركة مع كوريا الجنوبيّة وعزّزت عقوباتها على بيونغ يانغ.

وأبدى كيم كي غوان في البيان استياءه بسبب فرض مسؤولين أمريكيّين لم يُسمِّهم شرطاً مسبقاً على كوريا الشماليّة يتمثّل بتخلّيها عن ترسانتها النوويّة من أجل تحسين العلاقات بين البلدين.

وقال المستشار الكوري الشمالي «لاحظتُ أنّ الرئيس ترمب يختلف عن أسلافه في ما يتعلّق بالحس السياسي والتصميم» في موقفه حيال كوريا الشماليّة. وأردف «لذا أودّ أن أعلّق آمالي على الخيارات الحكيمة والقرارات الشجاعة للرئيس ترمب».