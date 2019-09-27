الموجز الصباحي | أسباب تصدر «المنصورة» تويتر مصر .. إغلاق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع «جامعة الدول» .. الإنتهاء من تجهيزات حفل دعم الرئيس والجيش بـ«المنصة»

الموجز - إعداد - محمد علي هتاشم

تغريدات أهالي المنصورة أنفسهم تكشف فبركة الفيديوهات والصور

انهالت التعليقات التي تسخر من الجماعة الإرهابية

قال الإعلامي عمرو أديب،خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن القنوات الإرهابية تقول إن هناك مظاهرات فى المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

وكشف الإعلامي عمرو أديب أنه يبحث عن أى مظاهرات وإذا وجد أى شيء سيتم عرضه للجميع، معلقًا: والله لو فى مظاهرات هعرضها.

وأوضح أديب أن الإخوان ينشرون فيديوهات مزيفة بلهجة غير مصرية لمظاهرات فى المنصورة.

انهالت التعليقات التي تسخر من الجماعة الإرهابية

وقد تفاعل نشطاء الجماعة الإرهابية بنشر الصور المفبركة والفيديوهات القديمة ليتصدر هاشتاج المنصورة تويتر مصر ، وانهالت التعليقات التي تسخر من الجماعة الإرهابية .

تغريدات أهالي المنصورة تكشف فبركة الفيديوهات والصور

وجاءت تغريدات أهالي المنصورة أنفسهم تكشف فبركة الفيديوهات والصور ، وفيما يلي بعض من التغريدات على هاشتاج المنصورة. (التفاصيل)

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إغلاق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع «جامعة الدول»

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق كلي لدوران شارع البطل أحمد عبدالعزيز مع شارع جامعة الدول العربية لمدة 12 ساعة وفقا لأخبار اليوم.

ووأوضحت أن مدة الإغلاق تبدأ في الساعة 12 صباحاً يوم السبت الموافق 28/9/2019 وتنتهى في الساعة 12 ظهر نفس اليوم، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح خط مياه "طوارئ" أسفل الدوران.

وتنوه المحافظة أنه على قائدث المركبات الدوران من شارع جامعة الدول العربية والعودة مرة أخرى إلى شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات الإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية الموجودة بمحيط الأعمال لتجنب أي إزدحام مروري .

التجهيزات النهائية لحفل دعم الرئيس والجيش بـ«المنصة»

إنتهى منظمو حفل دعم الجيش والرئيس من التجهيزات النهائية للمنصة الخاصة بالحفل ، وذلك في شارع النصر بجوار المنصة والنصب التذكاري بمدينة نصر .

ويشارك ف الحفل العديد من الفنانين والشخصيات العامة ومنهم نقيب الموسيقيين هانى شاكر ومحمد فؤاد ومحمد رمضان ولطيفة وعصام كاربكا ومحمد نور والعديد من نجوم الرياضة والسياسة الذى يدعمون الاستقرار والأمن فى مصر، ومن تنظيم محمود بخيت.