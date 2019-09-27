أردوغان: استعداداتنا مع أميركا لإنشاء منطقة آمنة بسوريا تسير وفق الجدول المحدد

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "استعدادات ​تركيا​ و​الولايات المتحدة​ لإنشاء "منطقة آمنة" للاجئين في شمال شرق ​سوريا​، تمضي وفق الجدول المحدد، وذلك بعدما اتهم ​واشنطن​ في السابق بالمماطلة".

ولفت أردوغان الى أن "الجهود تمضي وفق الجدول الزمني. اكتملت أيضا كل استعداداتنا على طول الحدود"، مشيراً الى أنه "عند العودة إلى تركيا، سنجري تقييما بخصوص الخطوات التي ينبغي اتخاذها وتنفيذها".

وبدأ البلدان دوريات برية وجوية مشتركة على طول جزء من الحدود بين سوريا وتركيا. وتريد ​أنقرة​ من واشنطن إبعاد ​وحدات حماية الشعب الكردية​ السورية عن منطقة حدودية بطول 480 كيلومترًا، وحذر أردوغان من أن بلاده ستتحرك بمفردها إذا لم يتم إبعاد الوحدات من المنطقة.

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