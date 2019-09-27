السلطات الفرنسية تعلن إخماد حريق المصنع الكيميائي في مدينة روان

أعلنت السلطات الفرنسية أنه تم إخماد الحريق الكبير الذي اندلع ليل الأربعاء الخميس في مصنع للمواد الكيميائية في مدينة روان بجنوب غرب البلاد. وأثار الحريق الذي لم يسبب سقوط ضحايا مخاوف من تلوث نهر السين. وقد أدى إلى انبعاث سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة التي تضم حوالى 500 ألف نسمة.

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