خارجية أميركا: نأمل ان تخفف الهند القيود المفروضة على كشمير

اشارت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا ​أليس ويلز​ الى أن "​الولايات المتحدة​ تأمل أن تخفف ​الهند​ بسرعة القيود المفروضة في ​كشمير​"، مؤكدة "استعداد الرئيس ​دونالد ترامب​ للقيام بوساطة حول هذه المنطقة المتنازع عليها بين الهند وباكستان إذا طلبتا ذلك".

ولفتت ويلز الى إن "الولايات المتحدة قلقة من الاعتقالات الواسعة التي شملت مسؤولين سياسيين ورؤساء شركات، ومن القيود المفروضة على سكان جامو وكشمير".

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