"الأناضول": الجيش والاستخبارات التركية تشنان عملية مشتركة شمالي العراق

أفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن ​الجيش​ يقوم مع ​الاستخبارات التركية​ بعملية مشتركة أسفرت عن تحييد عنصرين من ​حزب العمال الكردستاني​ الذي تصنفه ​تركيا​ إرهابيا، شمالي ​العراق​.

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