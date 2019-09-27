البعريني: لمعالجة الاوضاع ووضع حد للفلتان الحاصل

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​ في تصريح، أن "اللبنانيين اليوم في أقصى ​حالات​ القلق، والمطلوب خطوات تطمينية من جهة، وأخرى رادعة لمن يحاول استغلال الأوضاع لمكاسب خاصة من دون النظر لمصلحة الوطن والمواطن".

ورأى أن "استمرار حال التخبط والشائعات ستكون هدامة أكثر، ولذلك على المسؤولين عن الملفات المالية والاقتصادية المسارعة لمعالجة الاوضاع ووضع حد للفلتان الحاصل".