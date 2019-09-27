النشرة: العثور على جثة سوداني على سطح مبنى في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأنه تم العثور على جثة عامل من التابعية السودانية على سطح أحد المباني في شارع ​رياض الصلح​ في صيدا. وحضرت ​القوى الامنية​ الى المكان بانتظار وصول الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي لكشف ملابسات الحادث وظروف الوفاة.

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