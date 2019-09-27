توقيف قاصر هدد قاصرة بنشر صورها الحميمة وابتزها جنسيا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة انه "بتاريخ 17/9/2019 ورد إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، شكوى مقدمة من مواطنة إلى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​الشمال​ ضد مجهول بجرم التهديد بنشر صور حميمة وفيديوهات لابنتها القاصر وابتزازها جنسيا.نتيجة للاستقصاءات والتحريات، تمكن عناصر المكتب المذكور من تحديد مكان تواجد المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 18/9/2019 وتبين انه قاصر من مواليد العام 2004، لبناني. بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه. جرى مسح الصور والفيديوهات الحميمة العائدة للمدعية، وأودع الموقوف ​القضاء​ المختص، بناء على إشارته.

وطلبت من المواطنين "عدم اخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردد في الإبلاغ فورا عن هذه الحالات".