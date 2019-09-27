رأى النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "الغموض والارتباك أخطر ما يمكن أن يسبب الجمود والهلع عند الناس. فبعد الضياع الذي أصاب المواطنين حول سعر صرف الليرة واختفاء ​الدولار​ من التداول، تأتي مشكلة ​المحروقات​ ليزداد الغموض وتدب الفوضى. لذلك نطالب ​الحكومة​ بالتدخل الفوري للتوصل إلى حلول نهائية قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي: للتوصل إلى حلول نهائية لمشكلة المحروقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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