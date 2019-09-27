ناقلة النفط "ستينا امبيرو" تستعدّ للمغادرة









اسماء السيد - ستوكهولم: أعلن الشركة السويدية المالكة لناقلة النفط "ستينا امبيرو" أن السفينة التي تحتجزها إيران منذ تموز/يوليو في مضيق هرمز، تستعدّ للإبحار الجمعة بعد أن حصلت على الموافقة النهائية.

وأعلن إريك هانيل، المدير العام لشركة "ستينا بولك" مالكة الناقلة "ستينا امبيرو" التي ترفع العلم البريطاني، "نحن نستعدّ للمغادرة"، وذلك بعد يومين من إعلان السلطات الإيرانية استكمال رفع إجراءات احتجاز السفينة.