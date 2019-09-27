ضبط 5 أطنان من الكوكايين على متن غواصة بالمحيط الهادئ

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر يحاول تجار المخدرات تهريب الكوكايين عبر الغواصات.

ورصدت طائرة استطلاع بحري الغواصة التي يبلغ طولها 12 مترا وجرى تفتيشها في الأول من سبتمبر في المياه الدولية بمساعدة القوات البحرية الكولومبية، وفق ما جاء في بيان.

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وعثر خفر السواحل على متنها على 5.4 أطنان من الكوكايين تتخطى قيمتها في السوق 165 مليون دولار. وأوقف أربعة مشتبه بهم في إطار هذه العملية.

وبات المزيد من التجار يستعينون بغواصات متطورة إلى حد ما لتهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة.

وأعلن خفر السواحل الأميركي في يوليو عن ضبط 13 طنا من الكوكايين خلال عمليات عدة نفذت قبالة سواحل أميركا اللاتينية.