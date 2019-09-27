كاميرونية تحاول الانتحار بمراكش.. صعدت إلى أعلى العمارة مهددة بإلقاء نفسها

حاولت مهاجرة تحمل الجنسية الكاميرونية، ظهر أمس الخميس، الانتحار من فوق عمارة في مراكش.

وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن السيدة البالغة من العمر 30 سنة، حاولت الانتحار من الطابق الثالث لعمارة بحي السعادة بمنطقة جليز، الأمر الذي استنفر السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية بمكان الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات دخلت في حوار مع المهاجرة الكاميرونية تكلّل بإقناعها بالتراجع عن قرار الانتحار، حيث تم نقلها للمستشفى قصد إخضاعها للعلاج النفسي.

ولم يتم الكشف عن أسباب محاولة انتحار المهاجرة، في حين رجح بعض المواطنون أن يكون خلاف مع أصدقائها دفعها لذلك.