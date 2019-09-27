حاولت مهاجرة تحمل الجنسية الكاميرونية، ظهر أمس الخميس، الانتحار من فوق عمارة في مراكش.
وبحسب مصادر “اليوم24″، فإن السيدة البالغة من العمر 30 سنة، حاولت الانتحار من الطابق الثالث لعمارة بحي السعادة بمنطقة جليز، الأمر الذي استنفر السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية بمكان الواقعة.
وأضاف المصدر ذاته، أن السلطات دخلت في حوار مع المهاجرة الكاميرونية تكلّل بإقناعها بالتراجع عن قرار الانتحار، حيث تم نقلها للمستشفى قصد إخضاعها للعلاج النفسي.
ولم يتم الكشف عن أسباب محاولة انتحار المهاجرة، في حين رجح بعض المواطنون أن يكون خلاف مع أصدقائها دفعها لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرونية تحاول الانتحار بمراكش.. صعدت إلى أعلى العمارة مهددة بإلقاء نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.