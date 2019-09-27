القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين على الشارع الرئيسي بين باقة الغربية وجت المثلث، الليلة الماضية. وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين الذين نقلوا على إثرها إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة بواسطة سيارات الإسعاف. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث. وفي هذا السياق، لقي الشاب عدنان أيمن عكري من قرية كابول، مصرعه، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها، في حادث طرق وقع قرب مفرق قرية شعب، مساء أمس الخميس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باقة الغربية: 9 إصابات في حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.