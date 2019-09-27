نيمار يواصل التصعيد ضد برشلونة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لا زال يتمسك بعملية التصعيد القضائي ضد فريقه السابق، برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن نيمار وصل برشلونة أمس، الخميس، استعدادا للإدلاء بشهادته اليوم في الجلسة الخاصة بالقضية التي رفعها ضد النادي الكاتالوني منذ عامين.

وكان نيمار رفع دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع البارسا كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة عقب ذلك صوب باريس سان جيرمان في صيف 2017.

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ومنح برشلونة اللاعب 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة البالغة 40 مليونًا، ولذلك يطلب نيمار الحصول على 26 مليونًا من إدارة النادي الكاتالوني.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن القضية مرشحة للتأجيل، بسبب أن برشلونة طلب معرفة معلومات حول مكافأة التوقيع المنصوص عليها في العقد الذي يربط نيمار وسان جيرمان، والتي حصل عليها اللاعب فور مغادرة النادي الكاتالوني، وهو ما رفضه ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

ويرى نيمار أنه يحق له الحصول على مكافأة التجديد من برشلونة كاملة، بسبب أن النادي الكتالوني استفاد من العقد الجديد، وحصل على أموال ضخمة إثر تفعيل الشرط الجزائي الجديد (222 مليون يورو).