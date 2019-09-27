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ميسي قد يغيب عن مباراة الكلاسيكو

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ، يعاني من إصابة قد تحرمه من المشاركة في مباراة فريقه الإسباني أمام نظيره التقليدي، .

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي قد لا يشارك في أي مباراة مع برشلونة لمدة تصل إلى شهر.

وإذا تغيب ميسي لمدة شهر، فإنه توجد احتمالية ضئيلة لغيابه عن مباراة الكلاسيكو، يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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وكان ميسي تعرض لإصابة غادر على إثرها مواجهة فياريال بين الشوطين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الليغا.

وأعلن برشلونة أن ميسي يُعاني من استطالة في العضلة المُقربة بالفخذ الأيسر، وعودته للملاعب تعتمد على سرعة تعافيه.

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن ميسي سيغيب عن مواجهة خيتافي المقبلة في الليغا، بالإضافة إلى مباراة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

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