مازيراتي تخصص 1.6 مليار يورو لتعزيز إنتاجها في إيطاليا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خصصت شركة تصنيع السيارات الفارهة مازيراتي أمس، الخميس، 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) من أجل تعزيز وزيادة إنتاجها الإيطالي بسيارة رياضية جديدة متعددة الاستخدامات، إضافة إلى إطلاق نسخة هجين من سيارتها الناجحة "غيبلي".
تعتمد مازيراتي، المملوكة لمجموعة "فيات كرايسلر أوتوموبايلز" والتي تعاني من تراجع في المبيعات، على حملات إطلاق منتجاتها الرئيسية في تعافي مبيعاتها بعد عدة أرباع شهدت تدنيا للمبيعات وتقلصا في أسهم الموزعين.
الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 1.6 مليار يورو تأتي كجزء من حزمة تبلغ قيمتها خمس مليارات أعلنت مجموعة فيات كرايسلر العام الماضي تخصيصها لإيطاليا، على مدار الأعوام 2019- 2021. وسوف يبدأ إنتاج السيارة الهجين غيبلي العام المقبل في تورينو.
أكدت مازيراتي أيضا أنها تعتزم إنتاج سيارة رياضية قوية جديدة في مودينا، مقر الشركة في شمال إيطاليا، وسيارة متعددة الاستخدامات في كاسينو جنوبي روما.
وسوف يكشف الستار عن السيارة الرياضية خلال الشهور الستة الأولى من العام المقبل حسبما أفاد ناطق باسم الشركة.
وقالت مازيراتي إنها " تعزز أهمية تواجدها في إيطاليا" كمركز إنتاجها.
تم تخصيص استثمارات بقيمة 800 مليون يورو لكاسينو، حيث تعتزم المجموعة فتح خط إنتاج جديد العام المقبل وفي تورينو حيث سوف تعتزم الشركة إنتاج نسخا محدثة من طرازيها "غراند تورينو" و"غراند كابريو".
بشكل إجمالي تخطط المجموعة لإطلاق عشر سيارات جديدة بين عامي 2020 و2023.
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