شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الدول العربية يدعو من نيويورك لتجديد عمل الأونروا بفلسطين والان مع التفاصيل

دعت جامعة الدول العربية إلى العمل على ضمان تجديد التفويض الممنوح للأونروا في فلسطين لمدة 3 سنوات جديدة.

وطالب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتجديد لـ"الأونروا"، خلال التصويت الذي سيجرى في الأمم المتحدة خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين.

جاء ذلك خلال مشاركة أبو الغيط في اجتماع على المستوى الوزاري لشركاء الأونروا والدول المانحة، على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد أن التلاعب بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تغيير تفويض الأونروا لن يحظى بأي أغلبية على الصعيد الدولي.

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وأوضح أنه من المهم توجيه رسالة من خلال هذا التصويت تعكس حالة الإجماع الدولي المؤيد لعمل الأونروا والداعم له.

ودعا المجتمع الدولي للتصدي لمحاولات ومساعي تخريب عمل الأونروا أو تغيير التفويض الممنوح لها بموجب قرارٍ أممي صادر في 1949 لتقديم خدماتها لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني.

وفي شأن آخر، أكد مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن أبو الغيط بحث مع غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا سبل إعادة كافة الأطراف لطاولة الحوار.

وتناول لقاء "أبوالغيط- سلامة" آخر المستجدات العسكرية والأمنية والسياسية على الساحة الليبية، خاصة جهود إيقاف القتال الدائر حول العاصمة طرابلس والذي قارب الآن أن يدخل شهره السابع.