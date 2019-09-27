حضر وزير النقل عبد الله لعيبي، (ليلة الخميس)، بداية تشغيل اولى بوابات التعابرات النظامية الأوتوماتيكية الذكية في تقاطع كوچك بغداد في منطقة الشالچية قرب الشركة العامة للسكك الحديد العراقية .
وبين ان البوابات لاتحتاج في عملها الى كادر تشغيل فهي تعمل على حركة القطارات بشكل أوتوماتيكي على الطاقة الشمسية ولا تحتاج الى كهرباء وبالإمكان تنصبها في المناطق البعيدة عن المدن.
واشار الى أن جميع هذه الأجزاء تعمل عند اقتراب القطار من المعبر بمسافة (٧٠٠) متر حيث توجد حساسات منصوبة على خط السكة الحديدية تعطي إشارة الى المعبر فتعمل الأجراس والإشارات التعاقبية وبعد عشرة ثواني تبدأ البوابات بالنزول بشكل ذكي وأمين وتنزل على العجلات الموجودة أسفلها وهي امينة بالنسبة للإنسان والحيوان .
يذكر ان الحساسات تعمل بسرعة ٣٥٠٠ كيلومتر / ساعة وهذه الحساسات وجميع اجزاء المعبر والعارضة من تصميم وتصنيع مهندسي وفنيي الشركة العامة لسكك الحديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تشغيل أول عارضة الكترونية لمعبر السكك الحديد ليلا في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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