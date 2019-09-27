تشغيل أول عارضة الكترونية لمعبر السكك الحديد ليلا في بغداد

واوضح لعيبي، في بيان ورد الى الخليج 365، أن الهدف من هذه البوابات الذكية ايجاد وسائل حماية للقطارات والعجلات في مواقع التقاطعات بين خطوط السكك الحديدية والطرق العامة لحماية الأرواح والممتلكات وإيجاد ظاهرة حضارية جميلة تضفي جمالية للعاصمة الحبيبة بغداد .وبين ان البوابات لاتحتاج في عملها الى كادر تشغيل فهي تعمل على حركة القطارات بشكل أوتوماتيكي على الطاقة الشمسية ولا تحتاج الى كهرباء وبالإمكان تنصبها في المناطق البعيدة عن المدن.

واشار الى أن جميع هذه الأجزاء تعمل عند اقتراب القطار من المعبر بمسافة (٧٠٠) متر حيث توجد حساسات منصوبة على خط السكة الحديدية تعطي إشارة الى المعبر فتعمل الأجراس والإشارات التعاقبية وبعد عشرة ثواني تبدأ البوابات بالنزول بشكل ذكي وأمين وتنزل على العجلات الموجودة أسفلها وهي امينة بالنسبة للإنسان والحيوان .



يذكر ان الحساسات تعمل بسرعة ٣٥٠٠ كيلومتر / ساعة وهذه الحساسات وجميع اجزاء المعبر والعارضة من تصميم وتصنيع مهندسي وفنيي الشركة العامة لسكك الحديد.