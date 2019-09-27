"البنتاجون" يحذر من زيادة معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي

حذر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، من زيادة معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء تأدية الخدمة، خلال السنوات الخمس الماضية.

وأزاحت "البنتاجون" الستار عن هذا التقرير، بعد انتحار 3 بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات جورج دبليو. بوش، الأسبوع الماضي.



ورغم تداول حادث انتحار البحارة الثلاثة على نطاق واسع فإن البحرية الأمريكية أكدت أن تلك الحوادث منفصلة.

وفي أول تقرير سنوي لها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "إن معدل انتحار الجنود في الخدمة بلغ 24.8 بين كل 100 ألف فرد، أي بزيادة عن نحو 20 فرداً لكل 100 ألف في 2013".

وأضاف أن 541 جندياً انتحروا عام 2018، موضحاً أن الانتحار تم بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.

وقالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاجون: "نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".

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وتشكل ظاهرة "الانتحار"، مشكلة لوزارة الدفاع الأمريكية، وأطلقت عدة برامج لحماية أرواح العسكريين، لكن آثارها لا تزال "محدودة جدا".

كانت تقارير منشورة العام الماضي أكدت أن تشديد قيود الهجرة إلى الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلفت عراقيل عدة أمام جهود البنتاجون لإعادة تشغيل برنامج تجنيد يسمح لغير الأمريكيين ذوي المهارات الطبية أو اللغوية القيمة بالانضمام إلى جيش البلاد، وتعجيل حصولهم على الجنسية.

ويقدم برنامج الانضمامات العسكرية الحيوية للمصلحة الوطنية للمجندين الأجانب ذوي الاعتمادات الطبية القوية أو المعرفة بلغات أفريقية أو آسيوية طريقا أسرع نسبيا إلى التجنيس مقابل خدماتهم، لكن البرنامج واجه تهديدات بالإلغاء في 2016 نظرا للقلق حيال عدم فعالية عملية فرز المتقدمين.

وعاد البرنامج للعمل مرة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 بعد تشديد نظام الفحص الأمني للمتقدمين، حسب تقرير لوكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.

ورغم عودة البرنامج، أبلغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية البنتاجون أنه ليس بإمكانه الحصول على اتفاق لوقف ترحيل المجندين الأجانب عندما تنتهي تأشيراتهم المؤقتة في الولايات المتحدة.

وفي الماضي، كانت وكالة الهجرة والمواطنة الأمريكية تحمي مجندي البرنامج العسكري من خلال عملية غير رسمية عندما تعطل دخولهم الخدمة العسكرية تأشيراتهم المؤقتة أو الطلابية.

يذكر أن ترامب، وقع في أغسطس/آب 2018 على ميزانية البنتاجون لعام 2019، بقيمة قياسية بلغت 716 مليار دولار، ودافع أيضاً عن قراره بتشكيل قوة فضائية تتصدّى لطموحات الصين في هذا المجال.

ويرصد قانون الموازنة الذي وقّعه ترامب، 69 مليار دولار للعمليات الخارجية الجارية، كما ينصّ على زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة بنسبة 2,6%، ويجيز أيضا استثمارات بعشرات مليارات الدولارات لتحديث سلاحي البحر والجو ومنظومة الصواريخ الدفاعية.