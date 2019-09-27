الان تتابع إيران توسع تخصيب اليورانيوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:
أظهر تقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران انتهكت مجدداً الاتفاق النووي الموقع مع القوى العالمية بتخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزي متقدمة، وتعتزم تنصيب المزيد من هذه الأجهزة.
وقالت الوكالة في تقرير للدول الأعضاء: “في 25 سبتمبر (أيلول) 2019، تحققت الوكالة من أن كل أجهزة الطرد المركزي في الخطين الثاني والثالث تخزن أو تستعد لتخزين اليورانيوم المخصب”.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران توسع تخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.