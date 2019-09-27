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إيران تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة لديها
الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن الناقلة "ستينا إمبيرو" التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في يوليو/تموز بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس الجمعة.
وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد لفت، الخميس، إلى أنه يتوقع الإفراج عن الناقلة بعد استكمال الإجراءات القانونية في بلاده.
وقال روحاني، في مؤتمر صحفي بنيويورك خلال التجمع السنوي لقادة العالم لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "الناقلة في المراحل النهائية من الإجراءات القانونية. أتوقع أن يتم الإفراج عنها".
احتجز الحرس الثوري الناقلة في مضيق هرمز لمزاعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق. وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس/آب.
كما أطلقت إيران سراح 7 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 في وقت سابق هذا الشهر وسعت شركة "ستينا بالك" في سبيل إطلاق سراح الباقين بطريقة تشمل عرض تبادل أفراد طاقم.
يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية كانت قد أعلنت الأربعاء إلغاء أمر احتجاز الناقلة، لكنها أشارت إلى أن تحقيقاً بشأن السفينة لا يزال مستمراً.
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