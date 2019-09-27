أسباب تصدر «المنصورة» ترند تويتر

الموجز
تغريدات أهالي المنصورة أنفسهم تكشف فبركة الفيديوهات والصور
انهالت التعليقات التي تسخر من الجماعة الإرهابية
قال الإعلامي عمرو أديب،خلال تقديمه برنامج الحكاية المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، إن القنوات الإرهابية تقول إن هناك مظاهرات فى المنصورة، بمحافظة الدقهلية.
وكشف الإعلامي عمرو أديب أنه يبحث عن أى مظاهرات وإذا وجد أى شيء سيتم عرضه للجميع، معلقًا: والله لو فى مظاهرات هعرضها.
وأوضح أديب أن الإخوان ينشرون فيديوهات مزيفة بلهجة غير مصرية لمظاهرات فى المنصورة.
انهالت التعليقات التي تسخر من الجماعة الإرهابية
وقد تفاعل نشطاء الجماعة الإرهابية بنشر الصور المفبركة والفيديوهات القديمة ليتصدر هاشتاج المنصورة تويتر مصر ، وانهالت التعليقات التي تسخر من الجماعة الإرهابية .
تغريدات أهالي المنصورة تكشف فبركة الفيديوهات والصور
وجاءت تغريدات أهالي المنصورة أنفسهم تكشف فبركة الفيديوهات والصور ، وفيما يلي بعض من التغريدات على هاشتاج المنصورة.
اجماعة الفيديو دا الجمعة اللي فاتت مش امبارح تحروا الدقة
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