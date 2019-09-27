تويتر يزيح الستار عن «رأس الأفعى» ممول «الهاشتاجات» الإرهابية

الموجز - شريف الجنيدي

كعادة كل يوم تفتح حسابك على تويتر لمتابعة الاخبار والتطورات، تنظر إلى قائمة الاكثر تداولا عليه فتجد أحد الوسوم التي تجهل لماذا أصبحت متداولة اليوم، تسترق النظر في كل التغريدات التي تتحدث عنه، تحرك إصبعك أعلى وأسفل لتفهم ما الأمر.

حتى تنتبه عيناك إلى تغريدة غامضة مشاركة في الوسم.. تغريدة لشخص مجهول مرفق معها فيديو وعلى يمين شاشته علما أسوداً صغيراً ، لتقرر أن تفتح الفيديو لتشاهد ما يتضمنه.

يبدأ الفيديو بأغنية غير مألوفة بالنسبة إليك، وأصوات كورالية تنطق بكلمات بعيدة عن الحب والحنين المعتادة، ليظهر فجأة أحد الملثمين وهو يقف وراء شخص موصوم العينين أعزل جالس على ركبتيه ويداه مربوطتان للخلف، قبل أن ينطق الملثم "الله أكبر" ويرفع سيفه إلى الهواء ويهوي به على رقبة المسكين.

لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حتى الآن تشهد ظاهرة انتشار أخبار وفيديوهات خاصة بتنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من إعلان الولايات المتحدة قضائها على عناصره وتفكيكه خلال قيادتها للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

وبالنظر إلى تلك الحسابات التي تنشر الفيديوهات والاخبار الخاصة بالتنظيم، فإنه من غير المعروف لنا مصادر تلك الحسابات وحقيقة ما تنشره وهل التنظيم لا زال متواجدا بالفعل حتى الآن، أم أنها مجرد دعايا بسيطة لكيان اصبح من الماضي.

اهداف ورسائل

تستغل تلك الحسابات التابعة للتنظيم قوائم الاكثر تداولا على مواقع التواصل بهدف نشر اخبارها وفيديوهاتها وبياناتها لإيصالها إلى اكبر عدد ممكن من المستخدمين حول العالم، وهناك عدة رسائل عديدة تسعى لإيصالها من خلالها :

اولا ان تنظيم داعش باق ولم يتم القضاء او السيطرة عليه، في محاولة منه لتفنيد ما أعلنت عنه الولايات المتحدة وعدد من دول العالم بأنه تم تحييد عناصر التنظيم بنجاح.

وتحاول هذه الحسابات التأكيد على أن التنظيم لا يزال متواجداً في المنطقة العربية بشكل خاص، فبين الحين والاخر يتم نشر بيانات وأخبار عن ولايات تابعة للتنظيم سواء في سيناء أو في عدد من المناطق بسوريا أو اليمن أو العراق.

ثانيا يستهدف التنظيم التباهي بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها، حيث تحرص عناصر التنظيم على توثيق عملياتهم الإجرامية مثل القنص أو التفجير أو السطو.

ويرى التنظيم أن نشر تلك الفيديوهات - من وجهة نظره – هو بث رسالة ترهيب للحكومات بأنهم لازالوا على قيد الحياة وأن عليهم الرضوخ والاستسلام إليهم بهدف تنفيذ شرع الله، بحسب ما يروجون له.

ثالثا يحاول التنظيم الإرهابي من خلال نشر فيديوهاته الإجرامية إيصال رسالة هامة إلى العالم أجمع بأنه لا زال محتفظاً بقوته وأنه لم يسقط ولم تتهاوى عزيمته في محاربة قوى الشر بالعالم، حيث يزعمون بأنهم سيواصلون حربهم ضد إسرائيل من خلال استهداف جيوش العالم العربي والذي يصفهم بأنهم مرتدين وعملاء .

رابعا يسعى التنظيم لمحاولة استقطاب وضم عناصر جديدة من مختلف انحاء العالم، وخاصة العالم العربي، التي تبحث عن الحرية والتي تشعر بأنها مقيدة في بلدانها واللعب على وتر الظلم والفقر والعمل لصالح إسرائيل.

ويسعى التنظيم، على الأقل، لتجنيد عناصر تابعة له في اماكن حساسة في عدد من عواصم البلدان العربية التي يصعب عليها الانضمام له في بعض المناطق الخاضعة تحت سيطرته سواء في سوريا أو العراق، حيث يمكنهم التواصل مع عناصر أخرى لتشكيل خلية بهدف تنفيذ عمليات ارهابية تستهدف المدنيين وقوات الامن.

مصادر الحسابات التابعة لداعش

يجب وضع نقطة هامة في الاعتبار وهي أنه ليس كل ما تنشره الحسابات التابعة لداعش حقيقة، حيث من الممكن ان تعيد تلك الحسابات نشر فيديوهات قديمة للتنظيم عندما كان يتمتع فيه بالقوة والصلابة قبل سنوات.

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وبالنظر عن قرب إلى تلك الحسابات التابعة للتنظيم، فإن هناك نوعان منهم، الأول حسابات تم انشاؤها منذ سنوات، وخاصة فترة ما بين عاميّ 2009 و 2013، والثاني حسابات تم انشاؤها منذ وقت قريب لم تتعدى فترة انشاؤه العامين.

ويمكن هنا التأكيد على أن الحسابات المنشئة منذ سنوات هي حسابات وهمية، وهو ما يعني أنها حسابات ممولة، إلا أن عملية التمويل أو مصدرها غير محددة ومجهولة بالنسبة لنا.

وبحسب بيانات كشفت عنها شركة تويتر مؤخراً، فإن المتهم الأول في عملية التمويل هي دولة قطر.

وكانت تويتر قد أعلنت منتصف الشهر الجاري أن قطر قامت بتمويل هاشتاج أساء للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحسابات التي تشارك عليه هي حسابات وهمية للجان إلكترونية إخوانية، غير موجودة بالحقيقة، وأن كل ما تشارك به تلك الحسابات الوهمية يأتي عن طريق سيرفرات أنشئت بهدف الإساءة إلى مصر ورئيسها.

كما ان قطر هي الدولة الوحيدة التي كانت تتحصل على فيديوهات الاعدام التي كانت تمارس في افغانستان، وتبثها من خلال منبرها الاعلامي "الغامض التوجهات" قناة الجزيرة.

إضافة إلى ذلك، فإن قناة الجزيرة هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة في العالم العربي التي تستطيع التواصل مع العناصر الارهابية الانقلابية، مثل المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، وهو الامر الذي يعد دعم وتأييد صريح للارهاب، خاصة في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين قطر والبلدان العربية توترا كبيرا بسبب المقاطعة العربية، وهو ما يفسر النبرة الانتقامية القطرية كدعم التظاهرات في مصر، او محاولة تصوير السعودية والامارات على أنهم مجرمين حرب في اليمن بغض النظر عما ارتكتبته او تسب فيه جماعة الحوثي الممولة من إيران.

والمفارقة ايضا ان قطر كانت من الدول العربية التي شاركت في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ضد جماعة الحوثي، ولكن لسبب مجهول اعلنت قطر انسحابها من التحالف.

حقيقة ام وهم ؟

حتى الآن، لم يتم التأكد من ما اذا كانت النسبة الأكبر من الحسابات التابعة للتنظيم وهمية أم لاشخاص حقيقيين، حيث انه وبخطوات بسيطة اصبح من السهل امتلاك حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة أفكار وفيديوهات وصور، أو حتى بث اشاعة يمكنها ان تساهم في هدم دولة بأكملها أو جيش كامل او تسقط اقتصاد بلد ما او تؤثر على علاقات مابين دولتين .

فكل ما عليك فعله هو تدوين ما تسعى لنشره ومشاركتها مع الالاف او الملايين من المستخدمين في العالم مستخدما اي من الهاشتاجات المتداولة أو الكلمات الأكثر بحثا.

كيفية محاربة السرطان

من الصعب السيطرة على شبكات الإنترنت، وانطلاقا من تلك النقطة فلابد من العمل وبكثافة على التوعية والتثقيف ونشر التدين الوسطي الصحيح، والبناء الفكري والاجتماعي والأخلاقي والتنموي، سواء من قبل الأسرة، من خلال متابعتهم وتوعيتهم وترشيد استخدامهم لأدوات التكنولوجيا، أو من قبل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والثقافية، بالإضافة إلى دور الحكومات والنخب الفكرية والثقافية في مواجهة الفكر المتطرف على شبكات التواصل الاجتماعي.

على الدول العربية أن تنمي الدور الديني بشكل اكبر وافضل باعتبار ان الدين الاسلامي دين تسامح ومحبة وليس عنف او قتل او كراهية ولكن الاهم بنبرة مغايرة، إذ أن النبرة الحالية تسببت في تنفير عدد كبير من المسلمين حول العالم من الدين نفسه .

كما أن العمل على تغيير الصورة النمطية للاسلام عند الغرب بات ضرورة ملحة، من أجل وقف الأعمال العدائية تجاه المسلمين والعبر بشكل عام، وهو ما تجلى في حادث نيوزيلندا وما على شاكلتها.

وتتعمد وسائل الإعلام الغربية الإساءة للعرب والمسلمين من خلال وضع جملة خبيثة في صدر خبر عن حادثة ما، مثل أن منفذ الهجوم الإرهابي قبل تنفيذه للعملية صرخ بـ "الله اكبر"، بهدف ترسيخ فكرة "الاسلام هو دين الإرهاب"، وهو الأمر الذي ينبغى على وسائل الإعلام العربية أن تنتبه له فهو بمثابة نصب شرك.

فكثير من وسائل الإعلام العربي تساهم في نشر فكرة ارهاب الاسلام بدلا من محاربتها وتكذيبها، حيث تقوم بترجمة الاخبار والتقارير التي تاتي من الغرب عن تلك الحادثة، بكافة التفاصيل المضافة إليها، بما فيها الجملة الخبيثة، بل وتحاول إبرازها بغرض تحقيق اكبر المكاسب لان مثل تلك العبارات هي المسئولة عن لفت انتباه القراء اكثر وبالتالي تصبح فرص قراءة الخبر وانتشاره اكبر، دون الالتفات إلى خطورته.