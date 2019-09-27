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العساف حمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو:لن نتوانى عن الدفاع عن مقدساتنا

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حمّل وزير الخارجية السعودي​إبراهيم العساف​​إيران​ مسؤولية هجوم ​أرامكو​، مؤكدا ان "​الرياض​ ليست من دعاة الحرب لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها".

واعتبر في كلمة أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، أن "الهجمات النكراء التي تعرضت لها ​​ هي انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأكد وزير الخارجية أن ​النظام الإيراني​ هو نظام إرهابي مارق، ولا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات، ويهدد استقرار المنطقة ومستقبل ​الطاقة​ في ​العالم​، مشيراً إلى أنه لم يعد يهدد المنطقة فحسب بل يهدد العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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