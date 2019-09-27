العساف حمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو:لن نتوانى عن الدفاع عن مقدساتنا

حمّل وزير الخارجية السعودي​إبراهيم العساف​​إيران​ مسؤولية هجوم ​أرامكو​، مؤكدا ان "​الرياض​ ليست من دعاة الحرب لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها".

واعتبر في كلمة أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، أن "الهجمات النكراء التي تعرضت لها ​السعودية​ هي انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأكد وزير الخارجية أن ​النظام الإيراني​ هو نظام إرهابي مارق، ولا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات، ويهدد استقرار المنطقة ومستقبل ​الطاقة​ في ​العالم​، مشيراً إلى أنه لم يعد يهدد المنطقة فحسب بل يهدد العالم.