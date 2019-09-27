العساف حمل إيران مسؤولية هجوم أرامكو:لن نتوانى عن الدفاع عن مقدساتنا

حمّل وزير الخارجية السعوديإبراهيم العسافإيران مسؤولية هجوم أرامكو، مؤكدا ان "الرياض ليست من دعاة الحرب لكنها لن تتوانى عن الدفاع عن مقدساتها وسيادتها".
واعتبر في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الهجمات النكراء التي تعرضت لها السعودية هي انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأكد وزير الخارجية أن النظام الإيراني هو نظام إرهابي مارق، ولا يعرف إلا القتل والدمار والاغتيالات، ويهدد استقرار المنطقة ومستقبل الطاقة في العالم، مشيراً إلى أنه لم يعد يهدد المنطقة فحسب بل يهدد العالم.
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