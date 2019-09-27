سأل عضو كتلة "​اللقاء اليمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "بما أننا في أزمة دولرة ​المحروقات​، وتضييق الشركات على المحطات والمواطنين، هل من يفيدنا عن عشرات وربما مئات ​الصهاريج​ التي تهرب إلى الخارج عبر معابر وطرق معروفة ومعلومة، وتأخذ معها العملة الخضراء؟". وقال: "أنه اخبار برسم الاجهزة القضائية والامنية بعد انتهائهم من ملف جريدة نداء الوطن".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: هل من يفيدنا عن الصهاريج التي تهرب إلى الخارج عبر معابر وطرق معروفة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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