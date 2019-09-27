أبو شقرا: لا إضراب بالنسبة إلينا غدا وسنوزع الفيول على المحطات

شدّد ممثّل شركات موزّعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، على أنّ "هناك وجعًا لدى أصحاب المحطات بسبب ​المصارف​، ولا ​إضراب​ غدًا بالنسبة إلينا غدًا.سنوزّع الفيول على المحطاتوسنجتمع مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ غدًا".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، "أنّنا نعاني بدفع مستحقّات شركات ​النفط​ العالمية بالدولار، لأنّ المصارف لا تزوّدنا بالدولار ويقولون لنا اذهبوا إلى الصرّافين". وبيّن أنّ "6 بالمئة من المواطنين يدفع بالعملة الأجنبية على محطات الوقود، و94 بالمئة يدفعون بالليرة اللبنانية".

وركّز أبو شقرا، على "أنّنا نخسر بصفيحة المازوت 300 ليرة"، مشدّدًا على أنّه "عندما يكون هناك تفاوض، لا دخل للمواطن كي يكون رهينة".