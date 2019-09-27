جرح أم وابنتها جراء انهيار جزء من شرفة منزلهما في صيدا

انهار جزء من شرفة منزل قرب جامع ابو بكر الصديق في صيدا ليلا، ما ادى الى سقوط م.ح وابنتها ق.ا الى حديقه المبنى الخاص بهما واصابتهما بجروح، وتم على الاثر نقلهما من قبل فوج الانقاذ الشعبي الى "مركز لبيب الطبي" للمعالجة.
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