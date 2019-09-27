انهار جزء من شرفة منزل قرب جامع ابو بكر الصديق في صيدا ليلا، ما ادى الى سقوط م.ح وابنتها ق.ا الى حديقه المبنى الخاص بهما واصابتهما بجروح، وتم على الاثر نقلهما من قبل ​فوج الانقاذ الشعبي​ الى "مركز لبيب الطبي" للمعالجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جرح أم وابنتها جراء انهيار جزء من شرفة منزلهما في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.